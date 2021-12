Sortir dans la Manche: lundi 5 mai

Depuis samedi, les offices de tourisme de Bréhal et d'Hautville sur mer proposent un festival pirate ! Les enfants mais aussi la famille sont conviés à participer à toutes ces animations sur le thème pirate.

De ce lundi jusqu'à samedi, participez aux différentes animations. Il faut quelquefois réserver. Toutes les informations sont à retrouver auprès des offices de tourisme ou sur leurs sites internet.





Depuis jeudi, Concours photo organisé par l'office de tourisme de Gavray.

Dépôt des photos jusqu'au 13 septembre et exposition à partir du 1er octobre à l'office de tourisme puis au stand de la Saint-Luc. Renseignement auprès de l'office de tourisme au 02.33.50.10.10





Lancement d'un concours de dessin pour les enfants. Un enfant Bas-Normand sera sélectionné pour assister en VIP avec ses parents aux 24 Heures du Mans. En partenariat avec le Journal de Mickey, les 24 Heures du Mans lancent le concours : « dessine la voiture du futur ». Le vainqueur Bas-Normand se verra offrir pendant trois jours la possibilité de faire découvrir à ses parents la plus grande course d’endurance automobile au monde ! Un mini-village de tentes tout près du circuit sera dédié à l’ensemble des lauréats.Pour avoir la possibilité de participer à cette course mythique, chaque enfant devra envoyer le dessin de sa conception de la voiture du futur, ainsi qu’une autorisation parentale, à cette adresse :



AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST

Concours « Dessine la voiture du futur »

Circuit des 24 heures

CS21928

72019 Le Mans Cedex 2





Un jury composé de professionnels des 24 Heures du Mans et du Journal de Mickey délibèrera le 12 mai, date limite de réception des dessins.