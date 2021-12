Meilleures ventes de singles en France: un record! Impossible de lire le son.

Top singles du 20 au 27 avril 2014:1) Pharrell Williams « Happy » =2) Milky Chance «Stolen dance » =3) Rebel « Black pearl (he's a pirate) » +1Le top 3 accueille une nouvelle personne grâce à une progression d'une place : au revoir Clean Bandit et Bonjour Rebel ! Rebel est un DJ producteur belge et avec un autre DJ Sydney Housen, il a fait un mix de Balck Pearl , l'un des titres de la superbe BO de Pirates de Caraïbes composée par Hans Zimmer. Disney et le musicien ont autorisé ce mix qui mélange ainsi le thème pirate à du martin garrix. Le plus sympa dans ce titre, c'est encore son clip, réalisé sous forme de film d'animation lego où les 2 DJ s'allient avec des pirates pour trouver un trésor.A la 2ème place , le même duo que la semaine dernière : Milky chance et « stolen dance ».Et l'infatigable Pharrell Williams est n°1, et détrone ainsi le record de Lou Bega qui était jusque là celui qui était resté le plus longtemps à la 1ère place dans le top français avec Mambo n°5 en 1999.