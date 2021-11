Meilleures ventes de singles en France: le trio persévère Impossible de lire le son.

Top singles du 31 mars au 6 avril 2014:1) Pharrell Williams « Happy » =2) Milky Chance «Stolen dance » +13) Clean Bandit feat. Jesse Glynne «Rather Be » - 1Nous gardons les 3 mêmes au top des ventes. Mais Clean Bandit et Milky Chance ont fait une petite danse : C'est désormais Clean Bandit et Jesse Glynne qui sont 3èmes. Une place en moins donc pour le tire « Rather be ».Un groupe anglais dont on devrait continuer à entendre parler durant l'été car le titre tourne bien en radio et le groupe vient quand même de dévoiler un nouveau clip, celui du single « Extraordinary » tourné à Cuba. Il figurera aussi sur l'album « New eyes » à retrouver le 2 juin dans les bacs. C'est du coup Milky Chance qui devient le nouveau 2ème avec son titre « Stolen Dance » .Et notre n°1 depuis fin 2013, c'est Pharrell Williams et la bonne humeur de « Happy » !