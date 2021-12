Meilleures ventes de singles en France: top multinational

Top singles du 7 au 13 avril 2014:

1) Pharrell Williams « Happy » =

2) Disclosure «You & Me » +3



3) Milky Chance «Stolen dance » -1



A la 3ème place se trouve Milky Chance, 2 ème la semaine dernière. Le duo allemand continue de séduire avec « Stolen dance ».

A la 2ème position, c'est une nouveauté sur le podium, l'arrivée grâce à 3 places de gagnées d'un coup, de Disclosure. C'est un duo britannique éléctro. Le titre a connu un réel engouement auprès du public suite au choix d'un équipementier sportif français d'en faire sa musique de pub. Le titre s'appelle « You and me ».



Et je ne vous surprendrai pas en vous disant que le chouchou de la France reste Pharrell Williams. Un grand bol de bonheur dont on ne se lasse pas avec « Happy"