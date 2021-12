Meilleures ventes de singles en France: freeze Impossible de lire le son.

Top singles du 28 avril au 4 mai 2014:1) Pharrell Williams « Happy » =2) Milky Chance «Stolen dance » =3) Rebel « Black pearl (he's a pirate) » = Pour les chiffres de la 1ère semaine de mai, on ne peut pas dire que les vacances ou les ponts aient donné des idées de changement ou de nouvelles envies aux français : en effet aucun changement n'est à noter par rapport à la semaine dernière. C'est toujours le DJ belge Rebel qui est 3ème avec son titre « Black pearl (he's a pirate) », un titre mixé avec les musiques de Pirates des caraïbes.2ème des ventes et 1er de la tendance list depuis 2 semaines (le classement de vos hits préférés) c'est Milky Chance et « Stolen dance ». Et je ne surprendrai personne en citant le numéro 1, le roi Pharrell Williams et « Happy » !