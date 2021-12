Sortir dans la Manche: jeudi 1er mai

Du 1er au 4 mai, la fondation des parcs et jardins de France proposent « jardins ouverts pour le neurodon ». Visitez des jardins de la région afin de contribuer à la recherche sur les maladies du cerveau. 24 jardins participent en basse Normandie de jeudi à dimanche. Retrouvez les adresses sur www.parcsetjardins.fr

Lancement du concours photo est organisé par le Club Photo Nord-Cotentin Cherbourg en partenariat avec la Ville de Cherbourg. Les candidats pourront présenter des clichés en noir et blanc, et couleur sur le thème « L'eau dans tout ses états » ou sur un thème libre. C'est gratuit. Inscription jusqu'au mardi 20 mai 2014. Renseignement et règlement complet: contact.cpnc@laposte.net ou 06-29-32-84-72

L’opération de Pâques « Tous au Pâquodrome » initiée par la FédérationNationale des Courses Françaises est de retour cette année sur l’hippodrome de Graignes, le jeudi 1er mai 2014 à partir de 13h30. Une grande chasse aux œufs de Pâques est donc organisée dans l’enceinte de l’hippodrome. Les 300 premiers enfants entrants dans l’hippodrome se verront remettre des pochettes aux couleurs de l’événement afin de récolter leur trouvaille parmi les 2400 chocolats répartis sur le champ de courses. Un magazine sera également offert aux 100 premiers entrants. Les plus chanceux d’entre eux, pourront repartir avec des cadeaux des partenaires régionaux grâce au ticket à gratter remis avec les pochettes. D’autres animations comme un spectacle de magicien, des jeux pour enfants seront également proposées à partir de 13h30. L’entrée est de 3 € et gratuite pour les moins de 17 ans et les étudiants.