Caen : il enjambe le box des accusés

Ce jeune homme était jugé vendredi 20 août pour injures et menaces de mort à l'égard un policier. M. Lerossignol avait déjà fait l'objet d'une première condamnation lundi 16 août pour vol, suivie d'une autre mercredi 18 août, pour avoir en 2009, exigé un portable sous la menace d'un couteau. A l'issue de cette dernière audience, alors qu'il sort du tribunal, le prévenu, portant son casque intégral de motard, se rapproche d'une rixe dans le quartier des Quatrans vers 18h30.



Détention immédiate

Au policier qui lui demande de s'éloigner, il répond vertement, insiste, et finalement lui tend pour pièce d'identité la convocation devant le juge d'application des peines qui venait de lui être délivrée ! Steven Lerossignol a donc été condamné à quatre mois de prison ferme. Et lorsqu'au tribunal, il répond par l'affirmative à la question d'usage sur ses potentialités de s'évader, les choses s'emballent : illico, il essaie d'enjamber le box des accusés. Retenu par l'escorte policière, le prévenu a été placé immédiatement en détention.



