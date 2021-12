Sortir dans la Manche: lundi 21 avril

Jusqu'au 30 avril, l'Office de tourisme de St Pair sur mer organise le Printemps des p'tits loups. Au programme : 3 spectacles, 7 représentations. Tarif unique à 3€ pour les adultes et pour les enfants.

Dernier jour pour le jumping elite manche organisé exceptionnellement cette année à Saint Lô et non Sainte Mère Eglise. 3 épreuves aujourd'hui lundi

-8h : épreuve Pro 1,25m, Prix DIA Bayeux

-vers 11h30 : épreuve Pro 1,35m, Grand Prix du PÔLE HIPPIQUE DE SAINT-LÔ

-vers 15h00: chasse aux oeufs de pâques, tous les enfants sont invités sur la piste du concours pour chercher les oeufs de pâques cachés entre les obstacles...

-vers 15h30 : épreuve Pro 1,45m

GRAND PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MANCHE et de l'ÉLEVAGE du GUÉ. C'est au pôle hippique de Saint Lô .



Aujourd'hui lundi à Saint James, Bourse d'échange (Pièces autos, motos, vélos - miniatures, revues) et vente aux enchères de véhicules de collection à 14h30 sur la place du Champ de Foire à Saint-James organisées par Les Tacots du Beuvron Saint-Jamais. Entrée gratuite.







