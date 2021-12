Sortir dans la Manche: vendredi 18 avril

Pâques approche à grands pas, mais cela fait déjà plusieurs semaines que les oeufs en chocolat et autres gourmandises ont envahi les rayons des supermarchés, des chocolatiers et des boulangeries. Une chasse aux oeufs est organisée ce dimanche dans les jardins du Musée Christian Dior à Granville.







Dimanche, pour les amateurs de sport mécanique, la Coupe de France de Fol CAR est organisée sur le circuit de sports mécaniques Rallycross de Lessay.





Ce week-end à Saint Lô, l'association des écuries et des concours de Normandie organise le Saint Lo jump AEC outdoor. 900 parcours au programme dont le grand prix élite manche lundi à 15h. Une chasse aux œufs de pâques sera organisée sur place.









Le vélo-club Saint-Lô Pont-Hébert organise une soirée dansante "carrément 80" à Condé sur vire ce samedi. De 22 h à 4 h à la salle Condé Espace, vous retrouverez Alpha Music New et King Music pour vous faire revenir 30 ans en arrière. Entrée : 8 euros. Mais gagnez vos places en appelant vendredi à 9h30 et 14h30 le 02 33 05 32 30.