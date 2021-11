76540. Catherine-Morin Desailly abandonne le Conseil Régional

C'est pour s'investir dans la future métropole, qui verra le jour au 1er janvier 2015, que Catherine Morin-Desailly abandonne son siège de conseillère régionale, incompatible avec la loi du non-cumul votée en 2000. "Ayant activement participé au Sénat à l'élaboration de la loi relative au statut des métropoles", la sénatrice de la Seine-Maritime souhaite être "force de proposition et de travail au sein de la nouvelle institution afin de favoriser l'émergence d'une intercommunalité à la gouvernance partagée et au débat revigoré." Etant conseillère municipale et étant désignée comme telle sur la liste de Jean-François Bures aux dernières élections municipales, Catherine Morin-Desailly siège en effet au conseil communautaire de la Crea, future Métropole.

La parlementaire avait siégé au dernier conseil régional, la semaine dernière, avant de s'éclipser en cours de séance. Catherine Morin-Desailly le promet, malgré son retrait de la Région, elle "poursuivra son engagement pour une Normandie ambitieuse, au moment où la question du regroupement des régions est à nouveau posée."

La sénatrice n'en a pas tout à fait fini avec ses soucis de mandat. Après son poste de conseillère régionale, elle devra abandonner à partir de 2017 son siège de parlementaire ou de conseillère municipale pour se mettre en conformité avec la nouvelle loi de non-cumul des mandats votée l'année dernière par le gouvernement Ayraut.