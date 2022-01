Saint-Étienne-du-Rouvray. Non-cumul des mandats : les députés Seinomarins choisissent l'Assemblée nationale

À Dieppe (Seine-Maritime), Sébastien Jumel avait annoncé la couleur dès son entrée en campagne pour les législatives. Il laisserait son mandat de maire en cas d'élection à l'Assemblée nationale en toute confiance. "J'ai autour de moi, l'équipe solide et solidaire qui est capable, individuellement et collectivement, de poursuivre à mes côtés les chantiers lancés et de tenir nos engagements", disait-il dans son discours de déclaration de candidature.

Son équipe, c'est en particulier Nicolas Langlois, son premier-adjoint. À la mairie de Dieppe, on l'appelle le binôme du maire. La plupart des dossiers ont déjà été gérés pas les deux hommes en prévision de ce passage de relais. Nicolas Langlois avait, parmi ses nombreuses délégations, la sécurité, le projet de ville et de renouvellement urbain, la communication, ou encore le développement du numérique.

Le jeune élu de 34 ans a découvert Dieppe par sa fonction de douanier, sur le port Transmanche de la cité Ango. Un dossier qui lui tiendra particulièrement à coeur. Il est le candidat désigné de la majorité municipale et devrait donc être officiellement élu maire lors du conseil municipal prévu dimanche 9 juillet 2017 à 19h30. Sébastien Jumel restera simple conseiller municipal et abandonnera également son mandat de conseiller régional.

Alban Bruneau à Gonfreville-l'Orcher

Autre maire communiste emblématique en Seine-Maritime, autre passage de relais à Gonfreville-l'Orcher dans l'agglomération du Havre (CODAH). Jean-Paul Lecoq doit, jeudi 6 juillet 2017 à 19h, laisser sa place à Alban Bruneau, 41 ans, son adjoint en charge de la jeunesse. Élu depuis 2001, il est, lui aussi, le candidat désigné de la majorité municipale. C'est déjà Alban Bruneau qui a remplacé Jean-Paul Lecoq à la CODAH comme 4e vice-président en charge des risques majeurs et de l'environnement industriel. Il doit aussi devenir conseiller départemental à la place de Jean-Paul Lecoq, qui ne sera plus, comme Sébastien Jumel, que simple conseiller municipal.

Joachym Moyse à Saint-Etienne-du-Rouvray

Dans la métropole rouennaise (Seine-Maritime), le troisième maire communiste élu député, Hubert Wulfranc, cède également sa place à Saint-Etienne-du-Rouvray, jeudi 6 juillet 2017 à 18h30. Un fauteuil qu'il occupait depuis 2002. Joachym Moyse, son premier-adjoint devrait, selon toute vraisemblance, lui succéder.

Pour les autres députés seinomarins, les choix ont été plus simples. Christophe Bouillon, réélu sur la 5e circonscription s'était déjà appliqué cette règle du non-cumul. Les candidats En Marche élus n'avaient pas d'autres mandats politiques.

Reste Agnès Firmin-Le-Bodo des Républicains, qui a succédé à Édouard Philippe dans la 7e circonscription au Havre (Seine-Maritime). Elle quitte son poste d'adjointe en charge de la sécurité et ne siégera plus, ni au conseil municipal, ni à la CODAH. Elle a choisi en revanche de rester conseillère départementale de Seine-Maritime, même si elle est contrainte par la loi de quitter ses fonctions exécutives, c'est-à-dire son poste de 1ère vice-présidente en charge de l'action sociale.

