Ligue 2 : Malherbe potentiellement deuxième

Le Stade Malherbe Caen n'y avait plus goûté depuis la fin août dernier. Les Bas-Normands ont retrouvé le podium de la Ligue 2 grâce à succès acquis à Istres (2-3). Le succès malherbiste eut du mal à se dessiner puisqu'il fallut attendre la 88e minute de jeu pour voir Mathieu Duhamel donner un avantage décisif aux siens. En en profiter alors personnellement pour conforter sa place de meilleure buteur de Ligue 2 avec 18 réalisations, lui qui avait déjà inscit le premier but de la soirée.

A l'issue de cette 32e journée de Ligue 2, Malherbe devrait rester sur le podium quoi qu'il arrive demain entre Lens (2e) et Nirot (4e). Ce vendredi après-midi, la commission d'appel de la Ligue de football professionnel a tranché en faveur du SMC dans l'affaire du match Caen-Nîmes de la 28e journée qui avait été ajournée, les Gardois n'ayant pas pu être présents à l'heure du coup d'envoi. Caen doit donc récupérer trois points de plus, et donc compter 53 unités au classement, ce qui fait des Bleu et Rouge le dauphin provisoire de Metz, en attendant donc le choc de demain entre Lens (53 pts) et Niort (50 pts).