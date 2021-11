Casting. Devenez figurants pour la cérémonie officielle du 70e D-Day

Magic Garden et Yvan Hinnemann Conseil sont chargés de la principale cérémonie internationale commémorative du 70è anniversaire du débarquement de Normandie du 6 juin 1944. Ils recherchent des bénévoles.

Retransmission en mondovision

Le 6 juin 2014, sur la plage de Sword Beach à Ouistreham dans le Calvados, la cérémonie rendra hommage aux soldats qui ont débarqué qur les côtes normandes.

Cette cérémonie sera présentée devant 17 Chefs d’Etat, dont le Président de la République François Hollande, des vétérants, le public et des journalistes du monde entier. Elle fera l'objet d'une retransmission télévisée en mondovision.

Inscrivez-vous au casting

Participerez en grandeur nature à la Cérémonie ainsi qu’aux répétitions préalables qui auront lieu tous les WE du 26 avril au 1er juin, puis les soirs des 02 et 03 juin, la journée du 04, 05 et du 06 juin.



