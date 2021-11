Sortir dans le Calvados : vendredi 4 avril

Tous les ans, le premier week-end d’avril vous profitez de 3 jours pour découvrir le monde des métiers d'art. Ce vendredi c'est une journée dédiée aux scolaires, l'accueil du grand public est prévu samedi et dimanche. Connectez vous sur journéedesmétiersdart.fr pour savoir ou trouver un lieu participant près de chez vous et connaitre le programme complet de ces journées européennes des métiers d'art 2014.





Dès aujourd'hui vendredi et ce week-end à Deauville, Concours Para-Equestre de Dressage International au Pôle International du Cheval : 90 couples, 21 nations, 3 jours d’épreuves, 1 Coupe des Nations et les meilleurs para-dresseurs mondiaux ! Une compétition hors-norme à l’aube des Jeux Equestres Mondiaux. Samedi et dimanche

Handi Equi’ Compet offrira des baptêmes poneys avec l’aide du Pôle International ainsi que des promenades en calèche, grâce à l’hippomobile de la ville de Trouville.







Ce week-end, c'est la 13ème édition du festivalk de BD « Des planches et des vaches » à Hérouville Saint Clair. Kokor est le président de cette édition qui accueillera une quarantaine d'artistes venus de tous horizons ! Retrouvez le programme complet sur vachesetplanches.free.fr