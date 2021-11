Sortir dans le Calvados : jeudi 3 avril

Depuis mardi et jusqu'au mardi 15 avril , la 9ème édition du printemps bakanique s'installe à Caen et dans toute la région. Retrouvez le programme complet de toutes ces animations sur balkans-transit.eu

Pour la première fois, Tendance Ouest organise un grand concours de dessin de presse : 1400 euros de cadeaux. 1er, 2ème et 3ème prix : Un week-end au Grand Domaine de Bagnoles de l’OrneHébergement, petit déjeuner et pass’activités inclus, pour 2 personnes. Retrouvez une émission spéciale dessinateurs de presse ce jeudi entre 12 et 13h sur Tendance Ouest. Vous aimez croquer, esquisser… Alors dessinez-nous "la liberté d’expression". Envoyez votre dessin sur notre site www.tendanceouest.com avant le 28 avril et votez pour votre dessin préféré.



Clockwork ce jeudi soir à Ifs. C'est du cirque. Un Danois, un Espagnol et un Breton, tous spécialistes du double mât chinois, voici le trio cosmopolite des Sisters descendu tout droit de Suède. Coincés à l’intérieur d’une roue allemande ou propulsés sur les sommets de leurs mâts, ils osent toutes les figures, toutes les combinaisons, obsédés par le rythme, le mouvement des corps et leur synergie. À un, à deux ou à trois, aussi précis qu’une mécanique d’horlogerie, rien ne leur résiste: danses urbaines, disciplines acrobatiques, et même la « jonglerie humaine ». A-t-on jamais vu ça ? Trois corps et une multitude de bras, de jambes, de torses et de têtes réunis en une seule créature hybride... Sans limite de frontières, ni de styles, toujours en musique, cette drôle de fratrie, lauréate du concours Jeunes talents cirque Europe 2013 enflamme le plateau dans un spectacle déjanté chargé d’adrénaline. Une vraie révélation. C'est à 19h30 à l'espace Jean Vilar.