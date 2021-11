A Caen, le Printemps prépare l’été !

Laurent Chemla, directeur du magasin depuis une dizaine d’années, explique : “C’est un projet mûri depuis deux ans et commencé il y a une quinzaine de jours, après la réfection intérieure du Printemps, en 2010-2011. Il fallait mettre en accord l’intérieur et l’extérieur du magasin. Nous réhabilitons la façade de l’établissement. Cela passe par le ravalement de la pierre de Caen, un coup de peinture et surtout une remise à jour par rapport à la charte graphique actuelle du Printemps.” C’est le cabinet d’architectes L2 Architectes, de Hérouville-Saint-Clair, et son représentant Matthieu Lucet, qui s’occupent du chantier et de cette remise au goût du jour. “Des travaux importants”, à entendre Laurent Chemla, pour un magasin fondé en 1959 et qui entame là sa troisième transformation. Le coût des travaux ne filtre cependant pas.

2014, année capitale

Surtout, cette réhabilitation s’inscrit dans l’air du temps. Et l’été 2014 s’avère capital pour le commerce local. Laurent Chemla ne le cache pas : “Nous sommes dans une année importante. Caen va accueillir beaucoup de touristes. Il faut donc être prêt pour la haute saison.” Les habits neufs du Printemps devraient donc se révéler aux Caennais et aux touristes début juin. Pile à temps pour les commémorations du 70e anniversaire du Débarquement et à moins de deux mois des Jeux équestres mondiaux. De quoi donner des idées aux Galeries Lafayette, autre vitrine en panne d’esthétisme ?