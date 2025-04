Caen. Un escalier en cours de création sur ce chemin très emprunté

Il faut l'avouer, chaque Caennais a un jour pris ce petit raccourci pour rallier plus vite la place Guillouard à la rue Arcisse de Caumont, à deux pas de l'hôtel de Ville. A tel point que l'herbe y a disparu depuis bien longtemps, laissant place à une terre sèche, qui pouvait devenir humide, et glissante en cas de pluie. C'est ce qu'on appelle un chemin du désir, un sentier tracé par l'usage des piétons, et non pensé par les urbanistes.

Depuis le 9 avril, la municipalité entend bien réparer cette anomalie, en effectuant un petit aménagement urbain. Ce chemin très emprunté et créé par l'usage est en train de devenir un escalier. Désormais plus identifiable, il sera aussi plus sécurisé. A terme, les escaliers seront ornés de végétaux.

