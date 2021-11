Mondeville désormais assurée du maintien

Grâce à une victoire contre Tarbes (72-65) et à la défaite d'Arras contre Basket Landes (42-68), les Mondevillaises se maintiennent en LFB. La situation semblait pourtant compromise quand les Bas-Normandes pointaient dix points derrière leurs adversaires du jour au tableau d'affichage. Il aura alors fallu une bonne dose de mental aux coéquipières d'une excellente Oumou Touré pour revenir et prendre l'ascendant dans le dernier quart, faisant perdre leur basketball aux Tarbaises dans une Halle des Sports Pierre Bérégovoy bouillante. Pour le plus grand plaisir de l'entraîneur, Romain Lhermitte : "Ce sont des moments comme on les aime dans le sport, il faut apprécier. On travaille tellement dur toute l'année..."

Si l'USOM a vécu une saison compliquée, loin de la scène continentale qu'elle côtoya il n'y pas si longtemps, le coach ne veut pourtant pas entendre parler de saison galère. "C'est tout sauf une saison galère. Je ne veux pas entendre ces mots-là, c'est faux. On a perdu des matchs, mais l'objectif c'était le maintien. Evidemment, tout le monde espère toujours retrouver la Coupe d'Europe. Mais soyons honnêtes. Avec un coach de 34 ans qui était adjoint l'année passée et une équipe qui sans Amanda Lassiter et Sandra Dijon a moins de 20 ans de moyenne d'âge, on était l'équipe la moins expérimentée de la Ligue."