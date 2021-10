Promenade à Caen : le quartier des impasses

Elle était autrefois, le point de départ des lignes ferroviaires vers le littoral. La compagnie des Chemins de Fer de 'Caen la mer” exploita les lieux à partir de 1886 jusque dans les années 1930.

Un parcours surprenant et bien mystérieux

A l'époque c'était aussi le terminus des tramways électriques ! Aujourd'hui, le bel immeuble fait figure d'ancêtre, porte d'entrée d'un quartier où se cachent de bien jolis trésors.

A deux pas, dans la rue adjacente joliment baptisée rue des Rosiers, l'Institution Saint-Joseph fête cette année son 125e anniversaire. C'est dans ce quartier de demeures bourgeoises et d'anciens murs, épargnés par les bombardements de 1944, que se cachent quelques-unes des plus belles ruelles du coeur de ville. Etonnant parcours qui invite à la promenade entre les palissades protégeant de jolis jardinets et les hauts murs de quelques grandes et belles propriétés bâties en pierre de Caen. A un pâté de maisons de Saint-Joseph, la rue Saint Gabriel irrigue quelques minuscules impasses comme la rue du Val Es Dunes ou le passage Colas. Il faut pousser la curiosité, à deux pas, pour emprunter un bout de chemin, sans doute l'un des plus petits de toute la capitale régionale : l'allée du Saut du Loup, mince filet encadré de hauts murs, débouche sur une impasse, un terrain vague et un cul-de-sac au numéro...treize, les bouts de rues portent de drôles de noms : à voir, de l'autre côté de la rue Beuvrelu, le chemin à l'âne qui conduit à la jolie résidence du Jardin des Plantes. Dans ce coin de ville, on découvre soudain un “Caen mystérieux”. Entre les murs, l'histoire est en...chemin.







