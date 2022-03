Promenades insolites : passer le temps...

Créer à Caen un chemin de l'insolite fait de vitrines dont les histoires racontent de jolies choses au doux parfum du temps passé.

L'itinéraire a été dessiné l'an dernier, réparti en vingt-six escales et autant de boutiques qui forment, collées les unes aux autres comme un jeu de pistes aux...trésors.



Inutiles et ... indispensables !

C'est autour de la rue Ecuyère, rue désormais piétonne en plein coeur de ville, que prend racine le chemin de l'insolite.

D'autres axes sont aussi de la partie : la rue aux Fromages, non loin de la place Sain Sauveur, les rues autour de la place Saint Martin et des Fossés Saint Julien, la rue Saint Jean, le passage Démogé ou encore la rue de Bayeux et la rue Caponière.

Chaque boutique a sa spécialité et beaucoup ont été installées dans d'anciennes demeures bourgeoises du vieux Caen.

L'un des propriétaires a la formule enjouée : “ Tous ces objets, chez moi, sont inutiles et bien entendu indispensables ! Venez, entrez, je vous accompagnerai pour regarder cette peinture, caresser cette sculpture,remonter le ressort de ce jouet. Regardez et vous trouverez un peu de vous !”

C'est partout la même histoire : remonter la pendule en faisant de sa promenade de lèche-vitrines un parcours semé de trésors en tous genres.

Alain Fergent

Pratique. Le guide “circuit de découverte des antiquaires caennais” est disponible dans chacune des boutiques concernées. On peut aussi se le procurer auprès de la mairie de Caen - service communication.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire