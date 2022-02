Promenades insolites : au nom de la prose

A Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, derrière ses vieux murs joliment restaurés, se cache depuis les années 90, l'Institut Mémoires de l'Edition Contemporaine. L'Abbatiale a renoué avec la tradition des moines copistes : ici, au nom de la prose, a été installée la très grande bibliothèque de l'Institut. Tous les autres bâtiments ont fait l'objet d'une importante et judicieuse restauration : la poterie et ses bâtiments annexes dont une partie a été transformée en bureaux et une autre en logements destinés à y accueillir chercheurs, écrivains, étudiants ; la Grange aux Dîmes devenue espace d'exposition et de rencontres littéraires et en arrière-plan, la porte Saint Norbert, les bâtiments conventuels et les bâtiments de ferme. L'ensemble représente, aujourd'hui une unité architecturale et patrimoniale de tout premier plan.

Fondée au XIIe siècle, on raconte qu'on doit sa construction à un couple de bourgeois caennais qui vit apparaître à l'époque la la Vierge Marie à l'endroit même où ils décidèrent de bâtir alors la toute première chapelle de ce qui deviendra plus tard l'Abbaye.

Touchée par la guerre de Cent ans, l'abbaye le fut aussi cruellement par la Seconde Guerre mondiale : haut lieu de la résistance normande - on y dissimula à partir de 1943 un dépôt de munitions - puis occupé par la 12e Division SS Panzer qui en fit son QG en pleine bataille du D-Day.

Du temps, de la patience, de la persévérance ont redonné depuis à l'abbaye la place qu'elle mérite.

Alain Fergent

Pratique. A Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, visite du mardi au dimanche, de 14h à 18h. Entrée libre.



