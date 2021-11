Cherbourg : l'UDI soutien Margueritte, Cazeneuve écrit aux électeurs

David Margueritte, candidat de l'UMP, indiquait sur Twitter ce mardi 25 mars être soutenu par les quatre parlementaires de droite de la Manche, les députés Philippe Gosselin et Guénhaël Huet et les sénateurs Philippe Bas et Jean Bizet.

#Municipales2014.Claque indirecte a #Cherboug pour #Cazeneuve, ancien maire, ou l'UMP D Marguerite fait un TB score ! TB équipe! Continuez ! — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 23 Mars 2014

Par ailleurs, Jean-Christophe Lagarde, secrétaire général de l'UDI, annonce le soutien du parti de Jean-Louis Borloo à David Margueritte, précisant qu'il est le candidat "le mieux à même de rassembler le centre et la droite pour le second tour".

A gauche, le soutien pour Jean-Michel Houllegatte du sénateur Jean-Pierre Godefroy et des députés Geneviève Gosselin et Stéphane Travert était déjà connu. Tout comme celui de Bernard Cazeneuve, ex-maire de Cherbourg et désormais ministre du budget, qui a tenu à réaffirmer son choix aux cherbourgeois dans une lettre, dont vous retrouverez le script ci-dessous. Dimanche soir, sur l'antenne de Tendance Ouest, le ministre avait déjà assuré son lien "indéfectible" à la ville.



