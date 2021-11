Cherbourg : débat incisif à l'entre-deux tours

Les deux candidats qui briguent la mairie de Cherbourg étaient dans les studios de Tendance Ouest à Cherbourg ce jeudi 27 mars pour confronter leurs idées et leurs points de vue, à 3 jours du second tour. Jean-Michel Houllegatte, maire sortant, conduit la liste fusionnée entre le PS et le Front de Gauche. David Margueritte est le candidat investi par l'UMP et le Modem, soutenu par l'UDI. Le premier a obtenu 39,19% des suffrages au premier tour, le second 34,06%.

Les candidats sont d'abords revenus sur les fusions et soutiens divers qui leur ont été apportés depuis le 1er tour. Ils se sont expliqués sur l'image qui peut leur coller à la peau, celle d'un homme jeune, à la droite de l'UMP, pour David Margueritte, celle d'un socialiste "rose pâle" pour Jean-Michel Houllegatte :

La seconde partie du débat a tourné autour de la fiscalité. Baisser les impôts locaux de 10%, n'est-ce pas une proposition irréalisable ?

Les candidats ont ensuite exposé leurs projets sur la santé. Centre communal de santé avec des médecins salariés pour la gauche, pôle de santé libéral pour la droite :

Pour conclure, les candidats ont délivré leur message aux électeurs :