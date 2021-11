L'ancien directeur du musée Airborne de Sainte Mère Eglise, Patrick Bunel, vient d'être condamné par le tribunal de Cherbourg à 4000 euros d'amendes par le tribunal de Cherbourg. Il devra aussi verser 2000 euros de dommages et intérêts à l'association qui gère l'établissement.

L'affaire avait été examinée le 14 janvier dernier, cinq hommes étaient poursuivis pour faux et usage de faux, abus de confiance ou détournement d'objets de collections, achetés avec l'argent du musée. Principal prévenu, l'ancien directeur comparaissait aux côtés de 3 revendeurs de militaria et un salarié du musée, tous les quatre relaxés.

La question de l'inventaire

La justice condamne Patrick Bunel pour avoir produit de fausses factures, établies au nom du musée. Le tribunal estime aussi qu'un avion Piper avait été légué par un milliardaire américain au musée et non pas au directeur pour sa collection personnelle. Cependant, les juges ont relaxé Patrick Bunel pour le détournement de plusieurs objets, dont certains ont disparu des collections, estimant qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes. C'est ce que regrette Marc Lefèvre, président du musée et maire de Sainte-Mère-Eglise :

Trafic d'objets au Musée Airborne : "tout faire pour que cela ne se reproduise pas" Impossible de lire le son.

Lors de l'audience, la question de l'inventaire des objets du musée avait été longuement développée. Il n'existe pas de document qui référence les pièces acquises par l'association. C'est l'une des leçons que tire Marc Lefèvre de cette affaire :

Trafic d'objets au Musée Airborne : "tout faire pour que cela ne se reproduise pas" Impossible de lire le son.

Patrick Bunel a d'ores et déjà indiqué à l'AFP qu'il ferait appel de la décision. L'association du Musée Airborne ne se prononce pas encore. En revanche elle réfléchit à changer de statut, au vu de son chiffre d'affaire, plus d'1 million d'euros :

Trafic d'objets au Musée Airborne : "tout faire pour que cela ne se reproduise pas" Impossible de lire le son.