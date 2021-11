14118. Municipales 2014 : à Caen, fusion actée entre Philippe Duron et Rudy l'Orphelin

Ca n'est pas une surprise. Le député-maire sortant de Caen (26,21 % des voix au premier tour dimanche 23 mars) et son actuel adjoint à l'environnement, Rudy l'Orphelin, tête de liste écologiste et citoyenne (10,23% des voix), ont confirmé ce matin, mardi 25 mars, qu'ils fusionnent en vue du second tour, dimanche 30 mars. La liste conservera le nom "Le Caen de l'avenir".

"Nous avons travaillé à la composition d'une nouvelle liste dans le respect des résultats", a indiqué Philippe Duron. Ecoutez-le :

Philippe Duron Impossible de lire le son.

En cas de victoire au second tour, il y aura donc douze membres d'EELV dans la nouvelle équipe municipale. Soit cinq de plus que dans le mandat qui s'achève. Ecoutez Rudy l'Orphelin.

Rudy l'Orphelin Impossible de lire le son.

Philippe Duron, entourés de nombreux de ses adjoints, à appeler à ne pas rompre avec "l'élan que nous avons donné à notre ville, à notre agglomération". "Il ne s'agit pas d'une alliance de circonstance", a précisé Xavier Le Coutour (PRG). "Le vote du 30 mars sera un vote de construction ou un vote qui conduira à une gestion arbitraire, à une droite dure. Joël Bruneau est un ami de Sarkozy, Copé...", a martelé Marie-Jeanne Gobert (PCF). Pascal Blanchetier (Mouvement républicain et citoyen) a lui exhorté les Caennais et les Caennaises "à un sursaut démocratique" en les invitant à aller voter au second tour.

A gauche toujours, Etienne Adam (L'alternative à gauche, 5,81% des voix) et Pierre Casevitz (Lutte ouvrière, 1,62% des voix) ont eux choisi de ne pas donner de consignes de vote pour dimanche prochain.

Un meeting d'entre deux tours sera organisé mercredi 26 mars, au Centre de Congrès de Caen (20h). La présence de Najat Vallaud-Belkacem, ministre et porte-parole du gouvernement, a été confirmée ce matin.