Le cake, on tranche !

Cake à la fraise et à l'amande



Pour 6 personnes



500 g de fraises

100 g de beurre demi-sel mou

100 g de sucre en poudre

120 g de farine avec poudre levante incorporée (ou 120 g de farine + 1/3 d'un sachet de levure chimique)

2 œufs

100 g de pâte d'amande de la couleur de votre choix

1/2 cuillerée à café de vanille en poudre

20 g d'amandes effilées





Préchauffez le four à 180°C (th. 6).

Dans un saladier, mélangez le beurre avec le sucre.

Ajoutez les œufs un à un puis incorporez la farine, la pâte d'amande coupée en petits morceaux et la vanille.

Ajoutez les fraises coupées en morceaux.

Verser le tout dans un moule antiadhésif de 26 cm beurré et fariné.

Parsemez d'amandes effilées et mettez au four pendant 45 mn.

Si vous ne disposez pas de fraises, vous pouvez mettre les fruits que vous souhaitez, frais ou surgelés.

S'ils sont surgelés, ne les décongelez pas.







Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire