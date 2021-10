Décortiquez, c'est juillet !

Langoustines sauce rose



Préparation : 30 mn

Cuisson : environ 40 mn



16 langoustines

100 g de crevettes roses

200 g de crème épaisse

1 jet de concentré de tomate

1 citron vert

Quelques baies de rose

Quelques feuilles de salade

2 tablettes de court bouillon de poisson



Faire cuire les langoustines 10 mn dans un court bouillon réduit, mais bien aromatisé.

Réservez quatre langoustines entières, lorsqu'elles sont cuites et quatre crevettes roses, pour décorer l'assiette.

Épluchez les autres et mettez-les en attente au chaud. Pilez au maximum les têtes et les pattes puis jetez-les dans deux louches de court bouillon chaud, avec les crevettes. Après 30 mn de cuisson douce, passez le jus au tamis.

Faites chauffer doucement la crème en l'assaisonnant de la préparation condensée et d'un jet de concentré de tomate. Ajoutez quelques baies de rose.

Servez les langoustines tièdes, sur un lit de feuilles de salade, décorez de citron et de persil et accompagnez-les de la sauce rose tiède.

Posez sur chaque assiette une langoustine entière et une crevette rose.

Conseil : la crème fraîche sera plus légère et digeste si vous évitez de la porter à ébullition.



