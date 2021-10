C'est la vraie saison des courgettes

Tarte tatin aux allumettes de jambon et courgettes



Entrée pour 6 personnes



Préparation : 15 mn

Cuisson : 25 mn



1 courgette

100 g d'allumettes de jambon

1 pâte brisée

80 g de mimolette

80 g de comté

3 oeufs

100 ml de lait

1 cuillerée à café de muscade moulue

Sel et poivre

Matériel spécifique :

Moule à manqué

Papier sulfurisé



Préchauffez votre four à th. 7 (210°C).

Coupez la mimolette et le comté en dés.

Dans un saladier mélangez les oeufs, le lait et la muscade. Salez et poivrez.

Lavez et coupez les courgettes en bâtonnets de 5 cm sur 2 cm.

Recouvrez le fond d'un moule à manqué d'une feuille de papier sulfurisé. Ajoutez les courgettes côté vert vers le fond en les disposant en cercle.

Ajoutez les dés de fromages et la préparation à base d'oeufs.

Recouvrez de la pâte brisée en la glissant bien contre les bords du moule.

Faites cuire 25 à 30 minutes dans votre four.



