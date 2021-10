Une charte réglemente la vie nocturne

Philippe Duron et Christian Leyrit ont signé, mardi 13 juillet, une charte visant à permettre à tous de profiter de la vie nocturne dans les meilleures conditions et dans le respect de chacun. Le texte, établi en partenariat avec les responsables de débits de boissons et les discothèques, se veut une réponse aux nuisances sonores subies par les riverains les jeudi, vendredi et samedi soir en centre-ville et dans le quartier du port. Les exploitants signataires s'engagent ainsi à prévenir les troubles à l'ordre public et à inciter les buveurs à ne pas consommer en extérieur. La Ville a choisi de mettre en place un label de qualité de vie nocturne pour les établissements partenaires. La préfecture, quant à elle, entend poursuivre ses missions d'intervention nocturne, notamment pour faire appliquer les arrêtés interdisant la consommation d'alcool sur l'espace public.



