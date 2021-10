Ce 28 juin, une nuit "impressionnante" à Caen

Concerts, rencontres, cinéma de plein air et spectacles de rue sur le thème de l'eau... Le programme de cette grande soirée :

- Bassin Saint-Pierre - 18h : un guide-conférencier fait le récit des œuvres de Guy de Maupassant au son de l'accordéon, le tout au fil de l'eau.

- Jardin des plantes - 18h et 21h : de Debussy à Satie, en passant par des créations contemporaines, le Jardin des plantes accueille un concert "impressionniste".

- Pavillon de Normandie - 20h : des tubas qui se transforment en flûtes, des arrosoirs en saxophones… pour un concert acoustique joué en eau !

- Place Saint-Sauveur jusqu'au Château - 23h : déambulation des poissons lumineux imaginés par "Aérosculpture".

-Église du Vieux Saint-Sauveur de 23h à 1h : projection du film "Impressions" de Jacques Perconte (prix du meilleur film étranger / Best International workWinnipeg's Festival of Film and Video Art 2012).

-Château de Caen- 23h45 : diffusion en plein air du téléfilm "Berthe Morisot", première peintre professionnelle et première impressionniste.

-Place Saint-Sauveur de 18h à 23h : un espace ludique et distrayant dédié à l'eau proposé par l'association "le Dit de l'Eau".

-"Sur les pas des Odons" à 18h : voir la ville autrement avec un parcours (2h) qui retrace le chemin souterrain des Odons (places limitées - réservation au CPIE 02 31 30 43 27).



-Exposition "le chemin des odons"

De la nuit du 28 juin à fin août, vous pourrez découvrir les cours d'eau souterrains de la ville en suivant une ligne bleue ponctuée d'escales photographiques grand format : venez arpenter "le chemin des odons", une exposition événement signé Tristan Jeanne Valès en partenariat avec l'Agence de l'eau.

-Le Palais Ducal en avant-première

Cette soirée gratuite (sauf mentions contraires) et festive sera aussi l'occasion de mettre en lumière les expositions labellisées "Normandie Impressionniste" et de découvrir en avant-première le Palais Ducal rénové, qui accueillera l'Artothèque de Caen.