Sortir dans la Manche: lundi 10 mars

Mercredi, un tournoi de basket est organisé pour les jeunes de 12 à 16 ans à Avranches. C'est à la salle Roger Fenouillère de 14h à 18h. Inscriptions à l'adresse suivante smabasket.infos@gmail.com

Dans le cadre de son label famille plus, la ville de Barneville-Carteret propose mardi mardi après-midi un Atelier masque de carnaval. Mise en forme de matière basique. Réaliser un objet à partir d'un modèle pour laisser libre cour à l'imaginaire. Réalisation de masques et petits accessoires de carnaval en feutrine et autres matières de récupération. Réutilisation de chutes pour la confection d'autres objets suivant le thème du carnaval. Ce sera à 14h30, il faut réserver auprès de l'office de tourisme

Depuis samedi et jusqu'à mercredi, les Récrédays vous accueillent à Coutances. Vous y retrouverez salle Marcel Hélie une douzaine d’activités que les enfants adorent : des parcours sportifs, un dôme mou, des structures à obstacles, des défis sportifs, un espace petite enfance et des jeux en bois surdimensionnés pour petits et grands. Tout cela sur 1 000 m² avec des jeux dédiés aux 2-6 ans, d’autres aux 7-12 ans, d’autres aux ados et enfin certains aux adultes. C'est ouvert de 14h à 19h salle Marcel hélie, entrée à 7€ pour les 2-16ans, gratuit pour les accompagnateurs.