Sortir dans l'Orne: lundi 10 mars

A l'occasion des vacances d'hiver l'espace Xavier Rousseau à Argentan vous propose 1 nouvelle semaine d'activités pour vos enfants, cette fois c'est la cuisine mise à l'honneur. Retrouvez le programme de l'EXR sur loisirs-argentan-exr.org

Depuis plusieurs années, l’Ecomusée du Perche organise, pour les enfants, une démonstration au four à pain dans la cuisine du Prieuré de Sainte-Gauburge. A cette occasion, les petits visiteurs ont un accès privilégié à ce four, ce qui leur permet de manipuler les ingrédients nécessaires à la réalisation de pains d’épices et de la pâte sablée, de les façonner et enfin d’enfourner leurs petits gâteaux. Un tel atelier a lieu mardi après-midi de 14h à 17h. Réservations auprès de l'écomusée.

Et toujours à Argentan, les vacances d’hiver seront sur le thème de la glisse avec une patinoire, place de la Mairie, pendant 15 jours. Tout le monde pourra profiter de cette installation et s’essayer aux patins à glace afin de passer des moments de franche rigolade avec les amis ou la famille. Ce lundi ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h, et puis vous pourrez tester le curling entre 18h et 20 pour les 10 ans et plus. Vos entrées pour vous et la personne de votre choix à remporter en appelant lundi à 9h30 et 14h30 le 02 33 05 32 30.