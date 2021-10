Sortir dans la Manche: vendredi 7 mars

Le DJ Quentin MOSIMANN, sera dans la région pour un show unique ce vendredi soir à L'Apocalypse New à Hambye... DJ producteur phare de la nouvelle scène électronique française récemment élu 69ème DJ Mondial et 4ème Dj Français, vous avez rendez-vous dès 23h30. Jusqu'à minuit, l'entrée est à 10€ avec conso et passe à 12€ après.

Courir au fil de la Vire, c'est dimanche à Saint Lô. Venez nombreux sur le chemin de halage, le long de la Vire, pour une course nature de 9,6 kilomètres entre SAINT-LÔ et PONT-HÉBERT.Le départ a lieu à 10h30, retrait des dossards à L'ENTRACTE (près du Cinémoviking). Rendez-vous DIMANCHE 9 MARS pour une sixième édition sportive et solidaire au profit de l'association Terres en Harmonie.

Une fois n'est pas coutume, ce n’est pas dimanche que vous retrouvez la N1 à Chantereyne mais demain samedi. La JS Cherbourg reçoit Lanester HB à 19h. Vos places à remporter en appelant vendredi à 9h30 et 14h30 le 02 33 05 32 30.