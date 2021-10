Notre recette de la semaine : la truite à la normande

Pour 4 personnes

Préparation : 15 mn et cuisson : 25 mn

Ingrédients :

4 truites portion nettoyées et vidées

1 litre de moules nettoyées

25 g de beurre

2 échalotes hachées

2 oignons émincés

1 verre de vin blanc

30 cl de crème fraîche

2 cuillères à soupe de persil ciselé

Sel, poivre



Mettez les échalotes à suer avec le beurre dans un faitout. Ajoutez les moules et le vin blanc. Cuisez 5 minutes à feu vif en remuant à mi-cuisson. Récupérez les moules cuites et filtrez le jus de cuisson.

Otez les moules de leurs coquilles. Versez le jus de cuisson dans une petite casserole, ajoutez la crème fraîche et laissez réduire 5 minutes à feu doux. Salez et poivrez.

Dans un plat à four, placez les truites portion. Ajoutez les oignons émincés et les moules. Arrosez de la sauce.

Faites cuire 15 mn dans un four préchauffé à 200°C. Au moment de servir, saupoudrez de persil ciselé.