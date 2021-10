D-Day : une “bulle de sécurité” au large de Ouistreham

La capitainerie de la petite station balnéaire, qui assure traditionnellement la gestion des mouvements de navire dans le port, sera métamorphosée en un sémaphore temporaire. “Il permettra d’avoir un visuel linéaire de tout ce qu’il se passe en mer, depuis la terre”, explique l’Amiral Emmanuel Carlier. A contrario, en mer, la protection sera assurée “en couche”. Au large, des frégates anti-aériennes permettront de voir arriver d’éventuelles menaces. Plus près du littoral, des patrouilleurs de la marine nationale, des affaires maritimes, de la gendarmerie maritime et des douanes assureront un relais, en concertation avec une flotte de semi-rigides. Tous seront connectés au poste de commandent interministériel, basé à Caen. “Des plongeurs démineurs seront également prêts à intervenir, en cas de détection d’engins explosifs en mer”, poursuit le Préfet. Circulation en mer : des restrictions“Ce que nous cherchons, c’est à créer une bulle de sécurité autour des lieux de mémoire. Ouistreham se prête bien à ce type d’opération. C’est d’ailleurs en partie pour cela que nos anciens ont choisi ce littoral, pour la reconquête de la liberté”. Ce dispositif de sûreté en mer sera naturellement couplé avec d’autres moyens, sur terre et dans les airs. Quid de la circulation en mer avant et pendant les commémorations ? Une rotation de la Brittany Ferries a d'ores et déjà été reportée sur Cherbourg. “La circulation sera réglementée. Des zones seront interdites. Nous informerons prochainement plaisanciers et pêcheurs sur le sujet”.

