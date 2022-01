A Utah Beach, un hommage franco-danois

Les soldats danois n'ont pas débarqué sur Utah Beach. Cependant, le seul monument français qui met à l'honneur le Danemark se trouve sur le chemin de cette plage, théâtre du D-Day en 1944.

En effet, 31 navires de la marine marchande, sur lesquels se trouvaient 800 marins danois, ont permis un apport logistique aux forces américaines. Dans leurs cales, des tonnes de matériel destiné aux premières heures du Débarquement.

La reine du Danemark, Margrethe II, a rendu hommage à ces marins ce jeudi 6 juin à Sainte-Marie-du-Mont, en compagnie du ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve, ex député-maire de Cherbourg. Tous deux ont déposé des gerbes au pied du monument aux morts danois, avant de se rendre au musée d'Utah Beach afin de visiter une exposition dédiée à ces marins.

Dans son allocution, la reine a eu quelques mots pour notre pays, s'exprimant dans un français parfait :

Bernard Cazeneuve a quant à lui appelé à défendre les valeurs de respect et de paix, "à l'heure où un vent d'antisémitisme souffle sur l'Europe" :

Le ministre et Margrethe II ont ensuite décoré six vétérans danois engagés dans la Résistance et la Marine, ainsi qu'un français, Noël Houssaye, 92 ans, qui habite Sainte-Marie-du-Mont. Tous ont reçu notamment une médaille contenant du sable d'Utah Beach.