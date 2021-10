Fin de cavale pour un jeune Cherbourgeois

Le 9 janvier dernier, 3 hommes étaient interpellés sur le port Chantereyne à Cherbourg, en flagrant délit de cambriolage dans un restaurant. L'un d'eux indique pendant sa garde à vue qu'il est en état de manque, on lui administre un produit de substitution à l'héroïne. Problème : le médicament entraîne un malaise, l'homme de 22 ans est conduit à l'hôpital Pasteur... d'où il prend la fuite !

Un mois et demi plus tard, alors que ses deux complices sont en prison, le jeune Cherbourgeois décide de se rendre. "J'avais l'impression d'être épié partout en ville" dira-t-il aux juges du tribunal. Ils l'ont condamné ce lundi 24 février pour vol avec ruse et usage de stupéfiants. L'homme écope de 18 mois de prison ferme, assortis d'une révocation d'un précédent sursis d'un mois. Il est maintenu en détention.