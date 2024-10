Cherbourg. Deux commerces cambriolés en centre-ville

Dans la nuit de mardi 8 au mercredi 9 octobre, deux commerçants du centre-ville de Cherbourg ont été cambriolés.

Une crêperie et un restaurant

Il s'agit de la crêperie Ty-Billic dans la rue Tour-Carrée et du restaurant La scène des Halles situé à quelques pas de là dans la rue au Fourdray. Dans les deux cas, "les voleurs se sont introduits par effraction et sont partis avec le fonds de caisse", explique le commissaire Laurent Damarin de la police nationale. Sur son compte Facebook, La Scène des Halles publie :"Ouverture de la porte au pied de biche. Ils ont volé la caisse et fouillés partout." Pour la crêperie, les cambrioleurs ont empoché 300€ alors qu'à La Scène des Halles, le butin s'élève à 1 100€ environ.

Des plaintes ont été déposées et une enquête est en cours. "Bien que les deux cambriolages ne soient séparés que de quelques centaines de mètres, rien ne permet encore d'affirmer qu'il s'agit des mêmes voleurs", explique encore le commissaire. Laurent Damarin a rappelé quelques règles de prudence à l'attention des commerçants : "Ne jamais laisser d'argent ou de fonds de caisse pendant la nuit."

