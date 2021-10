14118. Impôts locaux : les propositions des sept candidats à Caen

Selon l’observatoire de l’Union nationale de la propriété immobilière, entre 2007 et 2012, la taxe foncière a augmenté de 18,39 % à Caen, quand dans le même temps, elle gonflait de 22,15 % à Rouen, 22,20 % au Mans, 24,63 % à Rennes et 30,64 % à Nantes. Caen est troisième sur le podium des villes en France où la taxe foncière est la plus élevée. La taxe d’habitation entre également en ligne de compte. Les sept candidats caennais livrent leurs propositions sur ce sujet épineux.

Etienne Adam - Alternative de gauche

“Que ce soit des candidats du centre, de l’UMP ou du PS, tout le monde débat du niveau des impôts locaux. Or, ils oublient qu’à la source de ce débat, il y a la politique nationale qu’ils ont les uns et les autres soutenue, avec une baisse forcée des dépenses publiques et donc une diminution des dotations de l’Etat. Du coup, les maires se retrouvent coincés. Il ne faut pas se moquer des gens. Dans la situation actuelle, les communes sont obligées de combler le manque à gagner de l’Etat. C’est dramatique car tout ça ne donne que trois options : l’endettement, augmenter les impôts ou baisser les services. A l’heure actuelle, je ne sais pas quel service nous pourrions diminuer. Nous proposons de lancer une réforme fiscale avec deux axes. La taxe d’habitation doit être plus liée qu’elle ne l’est aujourd’hui au niveau de revenus des gens. Quant à la taxe foncière, elle doit être calculée sur la base de la valeur du bien déclarée par le propriétaire. Ainsi ceux qui spéculent paieront cher, les autres beaucoup moins. Beaucoup de propriétaires sont acculés”.

Joël Bruneau - UMP

“Nous devons adopter une gestion de bon sens : dépenser à bon escient, en réalisant un certain nombre d’économies. Deux buts recherchés : réduire la fiscalité locale (baisser les taux d’imposition de 6% sur la durée du mandat) et revenir ainsi à la situation d’avant la municipalité actuelle, en se donnant les moyens d’investir. Il nous faut donc adapter les dépenses aux recettes, et non pas l’inverse. Chaque fois que nous lançons un investissement, il nous faut pouvoir évaluer les coûts de fonctionnement sur 10 ans. Nous voulons faire des économies sur les dépenses générales de la Ville : il y a des marges à trouver. Des mutualisations peuvent être réalisées entre l’agglomération et la Ville : est-il normal, par exemple, que Caen conserve un service développement économique alors que la compétence a été transférée à l’agglomération ? Il faut reprendre un par un les contrats de prestation de service : un certain nombre de choses peuvent être exercées à moindre coût. Enfin, chaque fois que nous réaliserons un investissement, il nous faudra trouver des co-financeurs privés”.

Pierre Casevitz - Lutte Ouvrière

“Nous dénonçons le poids des impôts qui pèse de plus en plus sur les couches populaires. Sous Nicolas Sarkozy, des milliers de gens se sont retrouvés imposables. Ces mesures ont été prolongées par le président François Hollande. Nous dénonçons cet état de fait.

Nous dénonçons aussi le manque de transparence dans ce que l’État fait de nos impôts et qui ne va pas du tout dans l’intérêt de la population. On nous dit qu’il faut faire des économies mais nos impôts servent de moins en moins aux dépenses utiles !

Cela ne gène personne de mettre un milliard sur la table pour le programme Rafale et pendant ce temps là, nos impôts ne servent pas à financer les hôpitaux ou l’éducation. Aujourd’hui, les impôts servent surtout à rembourser les dettes, donc à payer des intérêts à des banquiers et à arroser tout un tas de patrons, qui font de l’argent sur les finances publiques. Donc nous sommes pour la suppression des impôts pour les couches populaires et pour un contrôle plus stricte de ce à quoi sert l’argent public”.

Philippe Chapron - Front National

“Nous ferons tout pour diminuer les taxes locales sur Caen. Nous mettrons en place une saine gestion : dépenser en fonction des recettes de la ville. Notre première piste, ce sont les dépenses de fonctionnement de la mairie que nous estimons trop élevées. Je suis moi-même fonctionnaire territorial donc je ne vais pas accabler mes collègues de Caen. Il y a 2 000 employés municipaux. Il faudrait une réorganisation en interne pour s’assurer que le nombre de postes correspond bien aux besoins. La mairie de Caen ressemble souvent à une armée mexicaine, avec beaucoup d’officiers supérieurs pour assez peu d’hommes du rang. Les gens qui font tourner la machine ne sont pas assez représentés. On constate aussi que chaque petit chef dans son coin a sa voiture de service qui sert parfois d’ailleurs à conduire les enfants à l’école. Là aussi des économies peuvent être réalisées. Enfin, ne pas lancer des projets coûteux qui ne servent pas à grand chose comme la réhabilitation de la place Saint-Sauveur. On pourrait aussi arrêter la construction de la nouvelle bibliothèque”.

Philippe Duron - Union PS/PCF/PRG/MRC

“Nous avons augmenté une fois les impôts de 6,5% au cours de ce mandat. Je m’engage à ne pas les augmenter à nouveau si je suis réélu. Car depuis six ans, nous avons fait de grands efforts dans la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. J’espère d’ailleurs pouvoir continuer les mutualisations que j’ai engagé à ce titre avec l’agglomération Caen la mer. Nous continuerons bien sûr nos efforts car nous aurons à faire face à un grand nombre de difficultés, dont la baisse des dotations de l’État. Cette année, nous allons perdre plus d’un million d’euros.

En ce qui concerne la taxe d’habitation, Caen est 32e. Nous sommes tout à fait dans la norme, même un peu en dessous de la moyenne des grandes villes. De surcroît, sur ce point, nous avons mis en place un abattement à la base de 5% qui profite à 8 000 ménages.

Concernant l’impôt foncier, il est élevé à Caen. Il l’a toujours été. Quand nous sommes arrivés en responsabilité, en 2008, nous étions la 3e ville française pour l’impôt foncier. Nous le sommes toujours”.

Rudy L’Orphelin - Europe Ecologie les Verts

“Il nous faut avoir une approche globale des finances publiques en considérant à la fois le budget de la ville, de l’agglomération et des organismes associés. Nous voulons engager des investissements qui permettent d’imaginer les économies de demain : elles concernent principalement des politiques du “mieux vivre”. Un plan d’isolation des logements, par exemple, permettrait d’améliorer la qualité de vie au quotidien des ménages en leur faisant faire des économies. Investir sur le patrimoine municipal, c’est faire des économies et améliorer aussi les conditions dans lesquelles on évolue dans les bâtiments. On ne peut pas investir sur tout : il nous faut donc définir des priorités. Nous devons accepter d’abandonner des projets routiers dans les cartons de l’agglomération depuis si longtemps. Si on devait aujourd’hui accompagner l’ensemble des projets prévus, cela totaliserait 100 millions d’euros... On ne peut pas à la fois favoriser les transports en commun, et investir dans des structures qui aggravent la crise écologique”.

Sonia de la Provôté - Union UDI/MODEM

“La fiscalité à Caen a explosé sous ce mandat. Je crois qu’il faut maintenant avoir un discours d’honnêteté et de crédibilité sur cette question. Il y a eu une augmentation massive des taux communaux et la création d’un impôt communautaire. C’est quand même 70 millions d’euros qui sont prélevés dans la poche des Caennais au titre de l’impôt ! Je souhaite, à notre arrivée à la mairie, faire un audit rapidement des finances de la ville. Mon engagement, c’est de baisser les taux communaux dès que nous le pourrons pour compenser l’augmentation des bases de l’État. Je m’engage aussi à une grande sobriété budgétaire : réfléchir au coût de chaque projet, à son utilité et au calendrier à mettre en oeuvre. Notre objectif, c’est d’alléger la pression fiscale qui repose sur les Caennaises et les Caennais. Elle est intenable. Elle a fait fuir les classes moyennes et les familles de la ville. Les gens peuvent accepter, parce qu’ils savent qu’ils vivent dans une ville capitale, de payer un peu plus en impôt mais en face, il faut que les services soient à la hauteur des attentes”.