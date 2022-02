Cherbourg : D. Margueritte baissera les impôts locaux de 10%

Chiffres à l'appui, David Margueritte a choisi de dévoiler mercredi 9 octobre son programme sur un sujet plebiscité par les Français : les impôts et la fiscalité. Il estime que "les promesses de 'pause' fiscale n’ont jamais sonné aussi creux aux oreilles des citoyens qui constatent les effets de la refiscalisation des heures supplémentaires et des hausses d’impôts".

Il y a quelques semaines, Jean-Michel Houllegatte, actuel maire socialiste de Cherbourg-Octeville et candidat à sa propre succession, avait rappelé que les taux d'imposition n'ont pas évolué depuis plusieurs années. Le candidat de l'Union entre l'UMP, le Modem et CPNT lui répond : "Il n’y a aucun mérite à ne pas augmenter des taux lorsque ceux-ci comptent parmi les plus élevés des villes de l’ouest".

Taxe foncière la plus haute de la Manche

Selon David Margueritte, le taux de la taxe d’habitation de Cherbourg atteint les 30,81% contre 26,36% à Saint-Lô, 25,82% à Coutances et 20,99% à Bayeux. Idem pour la taxe foncière qui serait la plus élevée du département à 30,38%.

Le candidat annonce donc que sur l'ensemble de son mandat, s'il est élu, le montant des impôts locaux payés baissera de 10%. Il souhaite aussi renégocier la dette de la ville (qu'il chiffre à 19 millions d'euros) auprès des banques. David Margueritte indique aussi que "l’investissement est de 476 euros par habitant contre 998 euros pour la moyenne nationale. Je propose d’aligner les ratios nationaux en baissant le fonctionnement et en augmentant nettement les dépenses d’investissements."

Enfin, le candidat ne manque pas d'évoquer la colorisation des rues piétonnes, qu'il qualifie de "gaspillage d'argent public".