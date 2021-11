50129. Cherbourg : Jean Levallois abandonne

Jean Levallois, qui menait une liste "citoyenne", avait obtenu 15,57% des suffrages, dimanche 23 mars aux élections municipales à Cherbourg. Le candidat, arrivé 3e, a cependant choisi de ne pas se maintenir pour un second round.

L'ancien conseiller municipal d'opposition, qui a rendu sa carte de l'UMP il y a plus d'un an, ne soutiendra pas pour autant le candidat David Margueritte, arrivé 2e derrière le maire sortant. Jean Levallois rappelle en effet que sa liste n'était "ni de droite, ni de gauche". De plus, il indiquait encore dimanche qu'il ne trouvait pas le candidat de l'UMP "en bonne place pour la mairie". Jean Levallois ne donne donc aucune consigne de vote à ses co-lisiters et électeurs.