14118. Caen : Quartiers animés à Venoix, Beaulieu et la Haie-Vigné

Concerts, théâtre, démonstrations et initiations à la Batucada, à la danse ou à la peinture, atelier cuisine, spectacles pour les grands et les petits, concours de belote, thé dansant, bal pour enfants… il y en aura tous les jours et pour tout le monde !



Les associations de Venoix et de la Haie-Vigné ont concocté 15 jours d'animations non-stop, avec le soutien de la Ville de Caen. Rendez-vous dès le 21 février à 19h à la maison de quartier de Venoix pour une présentation du programme en musique.



À noter que le mini-ranch fera aussi son retour pour l'occasion, du 3 au 9 mars dans la cour de l'école Jean-Moulin.



Ecoutez, Marie-Jeanne Gobert, chargée de la jeunesse, de la vie associative, des sports et des activités extra-scolaires.

