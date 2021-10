Sortir dans l'Orne: jeudi 6 février

Il y a du théâtre ce jeudi soir au forum de Flers « les caprices de Marianne ». Bouderie enfantine, humeur passagère, désir violent, fantaisie pulsionnelle… tous les caprices sont à l’honneur dans cette tragicomédie en deux actes de Musset. Habit noir contre costume d’Arlequin. Ne parvenant pas à approcher la belle Marianne dont il est très épris, le jeune Coelio prie à son ami Octave de plaider sa cause auprès d’elle. C 'est ce jeudi soir à partir de 20h30 à Flers.

Depuis fin janvier à Alençon, c'est la Foire de la Chandeleur sur l'Esplanade du Hertré. Plus de 80 manèges, attractions et autres stands avec pour les amateurs de sensations fortes, les toujours très appréciés Sweety et Outbreak. Le mercredi, c'est ouvert de 14 h à 20 h. Il y a des tarifs réduits proposés sur certains manèges ce mercredi et en plus je vous propose de remporter vos jetons pour en profiter gratuitement : appelez à 9h30 et 14h30 le 02 33 05 32 30.