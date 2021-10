Avis aux futurs mariés, le salon mode et mariage se tient tout ce week-end à Granville. Tout a été mis en oeuvre pour que vous puissiez rencontrer l'ensemble des prestataires nécessaires au plus beau jour de votre vie. Des cadeaux sont à gagner lors de ce salon. Rendez-vous à la salle de Hérel de 10h à 19h, l'entrée est à 3€50. A cette occasion, remportez 500€ de bon d'achat chez les magasins taffeta de la région en envoyant TO au 7 11 12 jusqu'à vendredi soir.





Dans le cadre de ses missions pour le Renouvellement des Générations en Agriculture, les Jeunes Agriculteurs de la Manche organisent le Forum Régional des Métiers de l’Agriculture et du Milieu Rural ce jeudi 6 février, au parc des expositions de SAINT-LO. Les élèves des lycées, collèges de l’enseignement général et professionnel sont les bienvenues ainsi que les parents d’élèves et les personnes en recherche d’emploi.





Ce jeudi soir, dans le cadres des 60 ans de l'appel de l'abbé pierre, le cinéma Le Palace d'Equerdreville propose une projection du film « Les chiffonniers d’Emmaüs » de Robert Darène (1955) qui raconte la création de la communauté Emmaüs de Neuilly-Plaisance en 1949. En présence de Laurent Desmard, dernier secrétaire particulier de l’Abbé Pierre. Entrée libre dans la limite des places disponibles.







Sortir dans la Manche: jeudi 6 février