Sortir dans le Calvados: jeudi 6 février

Dimanche, c'est la demi-finale des championnats de France de country cross à Vire. Rendez-vous dimanche à partir de 11h pour la première course.





Ce jeudi soir, au CHU de Caen, conférence sur la migraine de l’enfant : savoir la reconnaître et la prendre en charge. Interventions de professionnels du CHU de Caen/ Rendez-vous à 19h15 à l'amphi. Œuf du Bât. Sud (FEH).



Jazz ce soir à Caen. LFC Standards de jazz & compositions avec saxophone ténor, contrebasse et batterie. C'est à 21h00 à la Poterne dans le Vaugueux. On peut dîner, boire un verre et faire le boeuf !





Actrice devenue chanteuse, Cécile Cassel alias HollySiz sort son premier album «My name is». Elle vient vous le présenter ce soir à 20hau BBC d'Hérouville Saint Clair. Ne manquez pas son interview en direct sur Tendance Ouest ce jeudi soir entre 17h et 17h30 dans nos studios de Caen.