Trois mineurs et deux jeunes majeurs interpellés et placés en garde à vue, mardi 04 fevrier, pour une série de cambriolages sur le secteur de Villeudieu-les-Poêles. Les faits se sont déroulés en décembre et janvier dernier.

Présentés devant le parquet de Coutances, ils ont été mis en examen pour vols aggravés. Remis en liberté, ils seront prochainnement jugés.