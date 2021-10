Cambriolages : huit personnes interpellées, 165 gendarmes mobilisés

Cette opération d'envergure, dirigée par le juge d'instruction de Lisieux et coordonnée par la section de recherches de Caen et

l'Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante, a mobilisé 165 militaires de la gendarmerie dont une section aérienne et les groupements de gendarmerie du Calvados, de la Manche, de l'Orne et de l'Oise. Elle a été déclenchée sur le triangle Clermont,

Beauvais et Compiègne, ce mardi 10 décembre au petit matin.

Une vaste opération qui aura permis de démanteler une importante organisation criminelle spécialisée dans les cambriolages de commerces et ce, à grande échelle, sur les régions Normandie, Picardie et Nord Pas-de-Calais.

Huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Les premiers éléments recueillis confirment l'ampleur du réseau.

Le parquet de Lisieux communiquera en détail sur le démantèlement de ce vaste réseau de cambriolages lundi.