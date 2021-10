Sortir dans le Calvados: mardi 4 février

A partir de vendredi et tout ce week-end c'est la 22ème édition du salon de l'immobilier du Calvados au centre de congrès de Caen. Tous les professionnels de l'immobilier au service des particuliers seront présents pendant 3 jours. C'est de 14h à 19h vendredi et de 10h à 19h samedi et dimanche. L'entrée est gratuite.



Ce mardi soir, la compagnie « et ta soeur » présente un spectacle de nouveau cirque qui mélange mât-chinois et danse-tango, dans un univers décalé. C'est à 20h30 dans le hall des sports près de la maison de l'étudiant de Caen.



Ce mardi soir, dernière représentation de la pièce « Braquage » à Ifs. Vous souhaitez commettre prochainement un braquage, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre ? Les rennais de la Compagnie Bakélite vous seront d’un précieux conseil. Avec Braquage, ils vous proposent, objets à l’appui, une méthode simple pour réussir un bon casse, en neutralisant les systèmes de sécurité les plus sophistiqués et les agents du même nom lourdement armés. Et, il vous donne même deux ou trois trucs pour, accessoirement, rester en vie.

Tous les ingrédients du genre sont présents : pressions mafieuses, rythme effréné d'une course poursuite, escalade vertigineuse, détecteurs de mouvement, compte à rebours oppressant et rondes des gardes.

Un spectacle au suspense insoutenable, d’après une histoire vraie… ou à peu près.

C'est à l'espace Jean Vilar de Ifs à 19h30.