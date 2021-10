Les accidents impliquant des camions s'enchaînent sur les routes manchoises

Les accidents impliquant des poids-lourds s'enchaînent sur les routes de la région. En quelques heures, et pour des causes bien différentes, des camions accidentés ont provoqués de gros ralentissements sur la N13 et l'A84 alors que le trafic est déjà très dense en ce début d'été. Les gendarmes manchois surveillent de près cette recrudescence d'accidents. Les contrôles devraient donc être renforcés à l'égard des chauffeurs routiers.

Bonus AUDIO / Le point avec Philippe Bondi, le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de la Manche.