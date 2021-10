Hockey : direction Sotchi pour Andrej Tavzelj (Rouen Hockey Elite)

Ce solide défenseur de 29 ans et 1,88 m pour 90 kg évolue depuis la saison 2012-2013 sous les couleurs des Dragons. Il sera le seul joueur de la Ligue Magnus présent aux JO. Déjà titré l’année passée avec le club rouennais, Andrej Tavzelj évoluera en Russie face aux plus grandes nations du hockey et devra affronter dans son groupe l’hôte du tournoi, première au classement IIHF et championne du monde 2012, la Slovaquie, finaliste lors de la même édition, et les Etats-Unis, qui feront une trêve dans le championnat de NHL pour envoyer leurs meilleurs joueurs. La Slovénie, 18e nation mondiale, disputera pour la première fois les Jeux Olympiques après six tentatives ratées lors des éditions précédentes.